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Galatasaray, İspanya'dan avantajlı dönüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray, İspanya'dan avantajlı dönüyor

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçları tamamlandı.

Uefa Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçları tamamlandı. Türkiye'yi temsil eden tek takım olan Galatasaray, İspanya deplasmanında Barcelona ile berabere kalarak tur şansını İstanbul'a bıraktı.

Uefa Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçları bu akşam oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Galatasaray, İspanya'da Barcelona ile kozlarını paylaştı. 90 dakika boyunca rakibi karşısında etkili bir oyun sergileyen sarı-kırmızılılar sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Bu turda Spartak Moskova ile eşleyen Alman ekibi Leipzig, Uefa'nın Rus kulüplerine yaptırımlarından dolayı maç yapmadan adını bir üst tura yazdırdı. UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmaları 17 Mart'ta oynanacak.

Bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Real Betis: 1 - Eintracht Frankfurt: 2

Porto : 0 - Olimpik Lyon: 1

Sevilla: 1 - West Ham United: 0

Rangers: 3 - Kızılyıldız: 0

Braga: 2 - Monaco: 0

Atalanta: 3 - Bayer Leverkusen: 2

Barcelona: 0 - Galatasaray: 0 - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray, Barcelona, İspanya, UEFA, Spor, Haberler

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