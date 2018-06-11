Galatasaray, Inter'den Miranda'ya Talip Oldu

Nagatomo için yapılan görüşmelerin ardından İnter cephesi, Galatasaray'a çok konuşulacak bir teklif yaptı. Yuto Nagatomo'nun bonservisini almak için geçtiğimiz hafta Milano'ya giden Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, İnter Sportif Direktörü Piero Ausilio ile masaya oturmuştu. Yapılan görüşmelerde bomba bir ismin daha gündeme geldiği öğrenildi.

ATLETICO MADRID'DE 4 YIL FORMA GİYDİ

Atletico Madrid'de geçirdiği müthiş 4 sezonun ardından İnter'in yolunu tutan Brezilyalı stoper Miranda, yaz döneminde İtalya'dan ayrılabilir. nter cephesi, Nagatomo ile birlikte Miranda'yı da Galatasaray'a önerirken, Abdurrahim Albayrak düşünmek için süre istedi. Albayrak, Fatih Terim'den başarılı stoperle ilgili görüş alacak. Eğer tecrübeli hoca isterse, Sarı-Kırmızılılar temaslara başlayacak.

3 senedir İnter forması giyen 33 yaşındaki Miranda'nın kulübüyle 1 yıllık kontratı kaldı. Dolayısıyla bonservis maliyetinin yüksek olması beklenmiyor.

MAICON'UN YERİNE

44 kez Brezilya Milli Takımı forması giyen Miranda, gelmesi halinde savunmanın yeni lideri olacak. Tabi işin bir de maddi boyutu var. Buna göre, Maicon'un satılıp yerine Miranda'nın alınması mantıklı gözüküyor. Fatih Terim de Maicon'un performansından memnun kalmadığı için son haftalarda onun yerine Denayer'i oynatmıştı.

Brezilya Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alan tecrübeli stoper, Rusya'daki dev organizasyonda boy gösterecek. (Fanatik)