Galatasaray'ın zorlu şampiyonluk yolu!

01.01.2020 10:02 | Son Güncelleme: 01.01.2020 10:02

Fatih Terim "Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek" derken, istatistikler de Galatasaray'ın işinin kolay olmayacağını gösteriyor.



Sarı-kırmızılılar şu anda 27 puanla lider Sivas'ın 10 puan gerisinde 7. sırada. 18 takıma geçilen 1994-95 sezonundan bu yana şampiyonluğa ulaşan takımlardan hiçbiri, ligin ilk yarısında toplanan puan, liderle arasındaki puan farkı ve sıralamadaki yer olarak Galatasaray kadar kötü değildi.



İşte detaylar...



1- Fenerbahçe 2003-04'te 8 puan, 2010-11'de 9 puan farkı ikinci devrede kapatıp mutlu sona ulaştı.



2-Beşiktaş, 2008-09 sezonunda 17. haftada 6. sırada olmasına rağmen şampiyonluk ipini göğüsledi.



3-Şampiyon olan takımlardan Süper Lig'in ilk yarısında en az puan toplayan Galatasaray, geçen sezon 29 puanla şampiyon olmuştu.



4-Sarı-kırmızılılar geride kalan 17 hafta sonunda 27 puanla lider Sivasspor'un 10 puan gerisinde 7. sırada bulunuyor ve ikinci yarıda lig tarihinde bir ilki başarmaya çalışacak. (Sabah)



