Galatasaray'ın Zaaflarından Yararlanıp Maçı Kazanmak İstiyoruz"

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Galatasaray'ın belli bölgelerde güçlü olduğunu ifade ederek, o alanlarda daha dikkatli ve disiplinli oynayıp, zaaflarından da yararlanıp maçı kazanmak istediklerini söyledi. Yeşil-beyazlı takımın teknik patronu Samet Aybaba, pazar günü oynanacak Galatasaray maçı öncesi İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Galatasaray'ın iyi oyunculardan kurulu iyi bir takım olduğunu ifade eden Aybaba, "Takım planlamasını, duruş pozisyonunu iyi ayarlamak lazım, ona çalışıyoruz. Yetenekleri oyuncuları var, onlara biraz temas oyununa çalışıyoruz. İki haftadır futbol adına çıkıştayız. Bu maçlarda çok pozisyonlar yakaladık, değerlendirdik de diyelim. Daha iyisini yapmamız lazım. Böyle maçlarda girdiğiniz pozisyonları yapamayınca skora çeviremeyince sıkıntı, oyuncuların biraz öz güveninde sarsılma başlıyor. Çok fazla gol çalışması yapıyoruz. İnşallah bu sahaya yansır ve galibiyetle birlikte daha rahat bir nefes alırız" dedi.

"40 BİN TARAFTARI STADYUMA BEKLİYORUZ" Taraftarlar hakkında da konuşan deneyimli teknik adam, "Pazar günü 40 bin taraftarı stadyuma bekliyoruz. Sivasspor maçında biliyorsunuz maçı kazandıran taraftarlar oldu. Ondan önceki maçta da sıkıntı yaşamamıza neden olan taraftardı. Demek ki iyi yapınca her şey doğru gidiyor, takımın öz güveni ve oyuncuların iştahı, coşkusu artıyor. Kötü gidince de takım zaten bunu kaldıracak güçte değil. O nedenle biz Sivasspor maçındaki desteği, bize olan güvenlerini, desteklerini bekliyoruz" diye konuştu.

"KALİTELİ OYUNCULARIN OLDUĞU TAKIMA TEMAS ETMEMİZ LAZIM" Allano Lima konusuna değinen Aybaba, değerli bir futbolcu olduğunu anlattı. En büyük özelliklerinin takım coşkusu olduğunu vurgulayan Aybaba, şöyle devam etti:

"Böyle kaliteli oyuncuların olduğu bir takıma temas etmeniz lazım. Bunları yaparsanız, bir de girdiğimiz pozisyonlarda oyunun şeklini değiştiremiyoruz. Çok pozisyona giriyoruz, atabilsek ondan sonraki planda o coşkuyu daha da artırabileceğiz. İnşallah bu maçta, o şans faktörü bizden yana olur. Takımımızın çok mücadeleci, çok koşan, çok isteyen, çok coşkulu oynayan kadrosu var. Galatasaray'ın belli bölgelerde güçleri var, o alanlarda daha dikkatli ve disiplinli oynayıp zaaflarından da yararlanıp maçı kazanmak istiyoruz."

"GALATASARAY MAÇINDAN SONRA MAÇLARIMIZ KOLAYLAŞIYOR" Ligin durumu ile ilgili soruya Aybaba, "Her takım her şeyi yapabilir. Biz şu iki maçta bayağı çıkış yaptık diye düşünüyorum, MKE Ankaragücü maçını kazansaydık puan anlamında da biraz daha rahatlamış olurduk. Biz Galatasaray maçından sonra kolay bir fikstüre giriyoruz, maçlarımız kolaylaşıyor. Rakiplerin maçları zorlaşıyor. Puan puandır, içerideki maçları kazanacaksınız. Her takım ummadığınız yerde ligi bitirebilir" şeklinde cevapladı.

"OYUNCULARIMIZIN HAZIR OLANINI OYNATMAYA ÇALIŞIYORUZ" Kadroda oyuncularla ilgili birkaç mevkide değişiklik yapacağını belirten deneyimli çalıştırıcı, "En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Oyuncularımızın hazır olanını oynatmaya çalışıyoruz. Bu kadronun içerisindeki oyunculara adil ve adaletli davranmazsanız o zaman takım bütünlüğüne bu zarar verir, o bütünlüğü sağlayamazsınız. Takım bütünlüğümüz iyi, sahaya da yansıyor. Bizim üzüntümüz niye daha önce bu işleri halledemedik. Bir takım maçlarda VAR'a ve şanssızlığa takıldık, penaltıları kaçırdık. Biz hala oradayız, keşke onları aşabilseydik şu anda biz daha genç oyunculara öncelik tanıyan, altyapının gücünü ortaya çıkarmaya çalışan bir takım planlaması düşünmüştük. Onu uyguluyorduk, biraz gecikti tabii" dedi.

"GENÇ OYUNCULAR ETKİLİ OLAMADI" Genç oyuncuların performansını ile ilgili soruya Aybaba, "Genç oyuncular kaybolmadı tabii ki ama etkili olamadılar. Benim beklentime cevap veremediler. Şimdi onlar tırmalayacaklar yeni sezonda başlayacaklar. Onlar bu işin, planın bir parçasıydı. Onlar hiç etkili olamayınca biz o bölümde biraz etkisiz kaldık. Birkaç tanesinin bazı şeyleri artıracağını düşünüyorduk, olmadı. Artık onları yeniden planlamalarını kendileri yapması lazım. Burada her türlü ortam kendilerini geliştirmeleri için müsait. Sadece performans ile ilgili sorunu aşamadılar" diye cevapladı.

YUSUF İTİRAFI Yusuf Erdoğan'ın iyi oyuncularından bir tanesi olduğunu anlatan Aybaba, "Devre arasına kadar Yusuf'tan hiç memnun değildim. Hatta yönetime birkaç kez onun değişimi ile ilgili de talepte bulundum. Devre arası kamp çalışmasında inanılmaz çalıştı. Oyuncu hazırlandı. Sonraki performansı üst üste artınca antrenman ve maçta, takımın değişilmez oyuncusu oldu. Üzerine katması lazım. Yusuf Erdoğan tam hazır mı, üretiyor mu derseniz bana göre eksik şu anda. Daha iyi isim yapabilir" açıklamasını yaptı.

GALATASARAY MAÇI HAZIRLIKLARI Öte yandan Bursaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü. Allano Lima, 2 günlük aranın ardından affedildi. Sakatlıkları bulunan Tunay Torun ve Barış Yardımcı ise antrenmana katılmadı. Koordinasyon çalışması yapan Bursaspor, antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirdi.

(Ahmet Faruk Çabuk/İHA)

Kaynak: İHA