Galatasaray'ın Yıldızı Henry Onyekuru, Şampiyonlar Liginin Gelmesini Sabırsızlıkla Bekliyor

Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru, antrenman sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Nijeryalı genç futbolcu, Şampiyonlar Ligini sabırsızlıkla beklediğini söylerken şu sözleri kullandı.

''TÜRKİYE LİGİ DAHA SERT''

Şu an için önemli olan golleri atmaktan ziyade 3 puana ulaşmak. Mücadelemiz, takım ruhumuz iyi. Hocamızın bana ve takımımıza verdiği destek üst seviyede. Benim gol atmamdan çok aldığımız 3 puan önemliydi. Çok sağlıklı şekilde Belçika ile Türkiye'yi kıyaslamam doğru olmaz, daha bir maça çıktım. Ama Türkiye Liginin daha sert olduğunu, defans oyuncularının sert olduğunu düşünüyorum, tempo olarak da iyi buldum.

''GOMIS BANA ÇOK YARDIMCI OLUYOR''

Sayı olarak bir şey söylemem doğru olmaz ama takımıma gollerim ve asistlerimle maksimum katkıyı yapmak istiyorum. Gomis ile de çok konuşuyorum, onun yardımları da çok önemli.

''EN BÜYÜK İSTEKLERİMDEN BİRİ ŞAMPİYONLAR LİGİ''

Şampiyonlar Liginde oynamak için sabırsızlanıyorum. Geçen sene de PSG ve Bayern Münih'e karşı oynadım. Takım adı veremem ama en büyük isteklerimden biri bir an önce Şampiyonlar Liginin başlaması.