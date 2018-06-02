Galatasaray'ın Yıldızı Garry Rodrigues, Yönetimden Zam İstiyor
İngiliz kulüplerinin 20 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği Rodrigues, "Ya maaşıma zam yapın ya da gideyim" dedi.
Galatasaray'ın 27 yaşındaki yıldızı Garry Rodrigues'ten yönetime rest... Cimbom'un 21. şampiyonluğunda büyük payı olan 'Turbo' lakaplı oyuncu maaşının zamlanmasını istiyor.
İngiliz kulüplerinin 20 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardığı Rodrigues, yönetimle yaptığı görüşmede, "Ya maaşıma zam yapın ya da gideyim" mesajını verdi.
SENELİK 2.5 MİLYON EURO İSTİYOR
Geçen yıl PAOK'tan 3.5 milyon Euro bedelle transfer edilen Rodrigues'in 2021 yılına kadar G.Saray ile sözleşmesi bulunuyor. Cimbom'dan senelik 1 milyon 350 bin Euro kazanan yıldız futbolcu maaşının 2.5 milyon Euro'ya çıkmasını istiyor.
TERİM SATILMASINI İSTEMİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise Garry Rodrigues'in satılmasına asla istemiyor. Sarı-Kırmızılılar'da Terim, G.Saray'ın başına geçtiğinden beri Garry Rodrigues'in performansında gözle görülür bir artış gözlendi.
TAM 20 GOLDE İMZASI BULUNUYOR
Cimbom'da bu sezon 40 maça çıkan Rodrigues, bu karşılaşmalarda 10 gol atarken 10 da asist yaptı ve 20 gole katkıda bulundu. Yeşil Burunlu yıldız, sona eren sezonda yüzde 80'lik başrılı pas oranıyla dikkatleri çekti..
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gonderin gitsin etopyada admmi kalmadi alin gelin birisini daha olmadi huseyin boltu koyaruzCevap Yaz Yayından Kaldır
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Zam mam yok bam bam bamCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Aslında bu sezon gösterdiği performansla en çok hak eden üç kişiden biri bizim yönetim hakkını verecektir, diğer bazı topcuların çoğu busene hak etmedi aldıkları parayı, yönetimin onlarada ayar çekmesi şartCevap Yaz Yayından Kaldır
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He he iki asist yaptın maaşa zam istiyorsun gönderin gitsinCevap Yaz 2 Yayından Kaldır