Galatasaray'ın Yıldızı Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan Ekibi Al Hilal'e Transfer Oldu

Galatasaray'da Fransız yıldız Bafetimbi Gomis dönemi sona erdi.Al Hilal Başkanı Sami Al Jaber, Bafetimbi Gomis transferini bitirdiklerini açıkladı.

Al Hilal Başkanı Sami Al Jaber'in Gomis transferi duyuması sonrasında, Suudi taraftarlar büyük bir sevinç yaşadı.

OTELDE ANLAŞTILAR

Fransız yıldızı yıllık 8 milyon Euro'ya karşılığında büyük ölçüde ikna eden Suudi Arabistan takımı, çarşamba günü de Galatasaray ile de 6 milyon euro bonservis bedeli üzerinden anlaşmaya vardı.

Four Seasons Otel'de Al Hilal'in temsilcileri ile pazarlık masasına oturan Galatasaray, oyuncunun gidişine onay verdi. Suudi Arabistan'da 23 Ağustos Perşembe günü bitecek transfer dönemi nedeniyle Galatasaray ile Al Hilal arasında sağlanan anlaşmanın ardından, Gomis'in menajeri de Arap kulübü ile son detayları görüştü.