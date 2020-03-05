Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Marcao sevenlerini kırmadı
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Marcao sevenlerini kırmadı

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldız futbolcusu Marcao önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı

05.03.2020 11:43 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:43
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Marcao sevenlerini kırmadı

Yalnız başına geldiği AVM'de mağazaları turlayan futbolcu, mağazalarından alışveriş yaptı.

Alışverişini noktaladıktan sonra, Galatasaraylı futbolseverlerle fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmeyen Marcao, mütevazi ve sempatik kişiliğiyle dikkat çekti.

Kaynak: Snob Magazin

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