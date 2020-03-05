Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Marcao sevenlerini kırmadı
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldız futbolcusu Marcao önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı
05.03.2020 11:43 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:43
Yalnız başına geldiği AVM'de mağazaları turlayan futbolcu, spor mağazalarından alışveriş yaptı.
Alışverişini noktaladıktan sonra, Galatasaraylı futbolseverlerle fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmeyen Marcao, mütevazi ve sempatik kişiliğiyle dikkat çekti.
Kaynak: Snob Magazin
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