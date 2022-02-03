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Galatasaray'ın yeni transferi Pulgar İstanbul'a geldi

Demirören Haber Ajansı, Serhan Türk - Spor
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Galatasaray'ın yeni transferi Pulgar İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaştığı Erick Pulgar, İstanbul'a geldi.

İSTANBUL (DHA) - Galatasaray'ın sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaştığı Erick Pulgar, İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın, İtalya Serie A ekibi Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardığı orta saha oyuncusu Pulgar, İstanbul'a geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen 28 yaşındaki Şilili oyuncu, sağlık kontrolünün ardından kendisini sarı-kırmızılı formaya bağlayan imzayı atacak.

Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Spor

İtalya Serie A, Galatasaray, İstanbul, Spor, Haber

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