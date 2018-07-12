Galatasaray'ın Yeni Transferi Onyekuru, Kampa Katıldı

Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru, sarı-kırmızılı takımın İsviçre kampına katıldı.

Zürih'teki antrenman sırasında takıma ait minibüs ile tesislere gelerek Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile poz veren Onyekuru, futbolcularla tanışıp koşu yaparak sarı-kırmızılı takımla ilk idmanına çıktı.

PAS ÇALIŞMASINDAN SONRA ÇİFT KALE MAÇ YAPILDI

Galatasaray günün ilk çalışmasını sabah basına kapalı gerçekleştirdi. Akşam yapılan antrenmana futbolcular koşu, koordinasyon ve ısınma hareketleriyle başladı. İdmanda daha sonra pas çalışması ve çift kale maç yapıldı.

Fatih Terim, 14 Temmuz'da kampa katılması beklenen Belhanda'nın kendi isteğiyle bu akşam takıma dahil olacağını söyledi.

Galatasaray, yarın İsviçre 2. Lig takımı FC Wil ile hazırlık maçı yapacak.