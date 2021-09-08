Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao: "Benim için bir rüya gerçekleşti"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao: "Benim için bir rüya gerçekleşti"

Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao: 'Benim için bir rüya gerçekleşti'
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Galatasaray'ın Portekiz 1. Futbol Ligi takımlarından Famalicao'dan kiraladığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Assunçao, kendisi için bir rüyanın gerçekleştiğini söyledi.

Galatasaray'ın Portekiz 1. Futbol Ligi takımlarından Famalicao'dan kiraladığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Assunçao, kendisi için bir rüyanın gerçekleştiğini söyledi.

Kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeyi imzalamasının ardından GS TV'ye açıklamalarda bulunan 21 yaşındaki futbolcu, "Benim için bir rüya gerçekleşti. Çünkü Galatasaray'ı iyi tanıyorum. Galatasaray inanılmaz büyük bir tarihe ve başarılara sahip bir kulüp. Avrupa'daki başarıları ortada. O yüzden böyle büyük bir camiadan teklif aldığım için gururluyum. Zaten hiç düşünmeden kabul ettim. O yüzden bir rüya gerçekleşti." diye konuştu.

Taraftarın karşısına geçmek için sabırsızlandığını ifade eden Assunçao, "Galatasaray taraftarlarını hem fotoğraflardan hem de videolardan takip edip seyrettim. O yüzden bir an önce onların karşısına geçip oynamak için sabırsızlanıyorum. Bu stadı dolu hayal ediyorum. Bir an önce onların karşısına geçmek istiyorum. Onlar da bana pozitif mesajlar gönderdiler. Geldiğim için mutlu oldular. O yüzden ben de sahaya çıkıp yüzde yüzümü onlar için vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Arda Turan bir idol"

Genç futbolcu, babasıyla Atletico Madrid'de forma giyen Arda Turan'ı bir idol olarak gördüğünü söyledi.

Arda Turan'ı çok sevdiğini aktaran Assunçao, "Arda Turan, Atletico Madrid'de iken ben de altyapıdaydım ve 12 yaşındaydım. Beni hatırlar mı bilmiyorum ama Atletico Madrid'de inanılmaz büyük bir idolü. Hepimizin idolüydü. Şimdi Galatasaray'da aynı şekilde çok büyük bir idol. Onunla yeniden karşılaşacağım ve aynı takımda oynayacağım için çok heyecanlıyım." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

Galatasaray, Gustavo Assunçao'yu kiraladı
Galatasaray, Gustavo Assunçao'yu kiraladı
Galatasaray Kulübü, Portekiz'in Famalicao takımından Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Assunçao'nun satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu.
Galatasaray Kulübü, Portekiz'in Famalicao takımından Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Assunçao'nun satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu.
Son Dakika: Galatasaray, Gustavo Assunção'yu resmen kadrosuna kattı
Son Dakika: Galatasaray, Gustavo Assunção'yu resmen kadrosuna kattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Derya Baykal Derya Şensoy Ferhan Şensoy
Spor Cristiano Ozan Tufan Şenol Güneş Ünal Karaman Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao: "Benim için bir rüya gerçekleşti" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 22:08:39. #1.15#

title