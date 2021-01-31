Galatasaray'ın yeni transferi Fernandes'in Covid-19 testi pozitif
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Galatasaray'ın yeni transferi Fernandes'in Covid-19 testi pozitif

31.01.2021 23:56 | Son Güncelleme: 01.02.2021 00:00
Galatasaray'ın yeni transferi Fernandes'in Covid-19 testi pozitif

Galatasaray'ın resmi görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'in yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Galatasaray'ın resmi görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'in yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Galatasaray yönetimi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ambulans uçak ricasında bulunurken, karantinada olan yıldız futbolcunun sabah saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.

Covid-19 testi pozitif çıkan Gedson Fernandes, sarı kırmızılı takımın Süper Lig'in 23'üncü ve 24'üncü haftalarında oynayacağı Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe karşılaşmalarında forma giyemeyecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhan TÜRK

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