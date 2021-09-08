Son dakika haberi! SPOR Galatasaray'ın yeni transferi Assunçao İstanbul'a geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! SPOR Galatasaray'ın yeni transferi Assunçao İstanbul'a geldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre SPOR Galatasaray'ın yeni transferi Assunçao İstanbul'a geldiİbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)Galatasaray'ın Portekiz Ligi ekiplerinden Famalicao'dan satın alma opsiyonu ile birlikte bir yıllığına kiraladığı 21 yaşındaki ön libero oyuncusu Gustavo Assunçao İstanbul'a geldi.

SPOR Galatasaray'ın yeni transferi Assunçao İstanbul'a geldi

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray'ın Portekiz Ligi ekiplerinden Famalicao'dan satın alma opsiyonu ile birlikte bir yıllığına kiraladığı 21 yaşındaki ön libero oyuncusu Gustavo Assunçao İstanbul'a geldi.

Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla saat 16.00'da babası Paulo Assunçao ile Amsterdam'dan İstanbul'a gelen Brezilyalı futbolcu İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde Galatasaraylı yetkililer tarafından karşılandı. Genç futbolcu bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

Son dakika haberi! SPOR Galatasaray'ın yeni transferi Assunçao İstanbul'a geldi
Son dakika haberi! SPOR Galatasaray'ın yeni transferi Assunçao İstanbul'a geldi
Son dakika haberi! SPOR Galatasaray'ın yeni transferi Assunçao İstanbul'a geldi
Son dakika haberi! SPOR Galatasaray'ın yeni transferi Assunçao İstanbul'a geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Tuzla'da duramayan tren, istasyonda bekleyen trene çarptı
Tuzla'da duramayan tren, istasyonda bekleyen trene çarptı
Facianın eşiğinde dönüldü! Tuzla'da iki tren aynı rayda kafa kafaya geldi
Facianın eşiğinde dönüldü! Tuzla'da iki tren aynı rayda kafa kafaya geldi
İstanbul'da suya yüzde 15,62 zam yapıldı
İstanbul'da suya yüzde 15,62 zam yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Murat Kurum Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Münir Özkul Yeşim Salkım Haluk Levent
Spor Max Meyer Ozan Tufan Umut Meraş Çağdaş Atan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi! SPOR Galatasaray'ın yeni transferi Assunçao İstanbul'a geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 17:38:24. #1.14#

title