Galatasaray'ın yeni Teknik Direktörü Domenec Torrent ilk idmanına çıktı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray'ın yeni Teknik Direktörü Domenec Torrent ilk idmanına çıktı

Galatasaray'ın yeni Teknik Direktörü Domenec Torrent ilk idmanına çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray'ın yeni Teknik Direktörü Domenec Torrent, sarı-kırmızılıların başında ilk antrenmanına çıktı.

İSTANBUL (İHA) - Galatasaray'ın yeni Teknik Direktörü Domenec Torrent, sarı-kırmızılıların başında ilk antrenmanına çıktı.

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından takımına başına getirilen İspanyol teknik direktör Domenec Torrent gece geç saatlerde İstanbul'a gelmişti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda Torrent ilk idmanına çıktı. Antrenman öncesinde İspanyol hoca, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile tesislerde bir araya geldi.

Antrenmanda ilk önce Torrent oyuncularla toplantı gerçekleştirirken daha sonra çalışmalara geçildi.

Günün ikinci antrenmanı saat 17.00'de yapılacak. - İSTANBUL

Terim, Florya'daki vedasında futbolculara böyle seslendi: Her şeyi riske ettim ama yarı yolda bırakıldım

Terim, Florya'daki vedasında futbolculara böyle seslendi: Her şeyi riske ettim ama yarı yolda bırakıldım

 Fatih Terim sonrası Galatasaray'da büyük operasyon! Birçok isim Florya'ya veda edecek

Fatih Terim sonrası Galatasaray'da büyük operasyon! Birçok isim Florya'ya veda edecek

 İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı! İlk açıklamasını yaptı, sonra yalanladı

İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı! İlk açıklamasını yaptı, sonra yalanladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title