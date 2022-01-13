Galatasaray'ın yeni Teknik Direktörü Domenec Torrent ilk idmanına çıktı

İSTANBUL (İHA) - Galatasaray'ın yeni Teknik Direktörü Domenec Torrent, sarı-kırmızılıların başında ilk antrenmanına çıktı.

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından takımına başına getirilen İspanyol teknik direktör Domenec Torrent gece geç saatlerde İstanbul'a gelmişti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda Torrent ilk idmanına çıktı. Antrenman öncesinde İspanyol hoca, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile tesislerde bir araya geldi.

Antrenmanda ilk önce Torrent oyuncularla toplantı gerçekleştirirken daha sonra çalışmalara geçildi.

Günün ikinci antrenmanı saat 17.00'de yapılacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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