Galatasaray'ın Yeni Sezon Formaları Sızdı, Taraftar Bu Kez Beğendi
Galatasaray'ın yeni sezonda giyeceği formaların görselleri, internet sitelerine sızdı. Bu sezonki formaları beğenmeyen taraftarlar, bu kez mutlu oldu.
Galatasaray'ın 2019-2020 sezonunda giyeceği iç saha forması ortaya çıktı. Önceki günlerde deplasman forması ile ilgili görseller sosyal medyada paylaşılmıştı ancak parçalı forma merak konusu olmuştu. Bu forma ile ilgili de ilk görseller yayınlandı.
Galatasaray'ın yeni sezon parçalı formasında yaka ve kollara siyah şerit çekildiği görüldü. Ayrıca parçalı formada boyuna gölge şeritler çekildi.
İşte Galatasaray'ın yeni sezonda giyeceği parçalı forma;
YORUMLAR (14)
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Almayın kardeşim, anlasınlar milletin tepkili olduğunu yoksa hiçbir şeyi düzeltemezsiniz.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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FORMAYLA İŞ OLMAZ İÇİNDEKİ ÖNEMLİ SAHAYA MANKENLİK YAPMAYA ÇIKMAYIN TARİHİN EN HANTAL TAKIMI EN KOŞMAYAN TAKIMI GALATASARAY OLDU NEDEN BAŞINDAKİ TEKNİK DİREKTÖR BEDEN HOCASI GİBİ ÇALIŞTIRIYOR DA ONDANCevap Yaz Yayından Kaldır
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ne sarısı sarı ne kırmızısı kırmızı her zamanki gibi baştan savma hazırlanmışCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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kollarda siyah yerine kırmızıya sarı, sarıya kırmızı güzel bi detay olurduCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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nihayet sonunda adam gibi bir forma tasarımı :)Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır