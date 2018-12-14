Galatasaray'ın Yeni Sezon Formaları Sızdı, Taraftar Bu Kez Beğendi

Galatasaray'ın 2019-2020 sezonunda giyeceği iç saha forması ortaya çıktı. Önceki günlerde deplasman forması ile ilgili görseller sosyal medyada paylaşılmıştı ancak parçalı forma merak konusu olmuştu. Bu forma ile ilgili de ilk görseller yayınlandı.

Galatasaray'ın yeni sezon parçalı formasında yaka ve kollara siyah şerit çekildiği görüldü. Ayrıca parçalı formada boyuna gölge şeritler çekildi.

İşte Galatasaray'ın yeni sezonda giyeceği parçalı forma;