Galatasaray'ın yeni sağ beki Boey: Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum
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Galatasaray'ın yeni sağ beki Boey: Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum

Galatasaray'ın yeni sağ beki Boey: Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray'ın 4 yıllığına renklerine bağladığı Sacha Boey, "Burada olmak muhteşem bir duygu. Açıkçası kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum" dedi.

Galatasaray'ın 4 yıllığına renklerine bağladığı Sacha Boey, "Burada olmak muhteşem bir duygu. Açıkçası kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum" dedi.

Sarı-kırmızılıların yeni transferi Sacha Boey, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki imza töreninin ardından duygularını kulüp televizyonunda dile getirdi. 20 yaşındaki Fransız sağ bek, şu ifadeleri kullandı:

"Karşılama için çok teşekkür ederim. Transfer, olması gerektiği gibi oldu. Galatasaray, Stade Rennais kulübüne başvurdu sonrasında da transferim gerçekleşti. Burada olmak muhteşem bir duygu. Açıkçası kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Taraftarlarımızın gurur duyması için elimden gelenin en iyisini sahada göstereceğim."

Galatasaray'ın yeni sağ beki Boey: Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum
Galatasaray'ın yeni sağ beki Boey: Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum
Galatasaray'ın yeni sağ beki Boey: Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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