Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu
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Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

23.01.2021 15:17 | Son Güncelleme: 23.01.2021 15:20
Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 21. haftasında yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Süper Lig'in 21. haftasında yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Fatih Terim, şu isimleri kadroya aldı:

Fernando Muslera, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Younes Belhanda, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli, Fatih Öztürk.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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