Galatasaray'ın yeni kalecisi Inaki Pena, İstanbul'a geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray'ın yeni kalecisi Inaki Pena, İstanbul'a geldi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Galatasaray'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı İspanyol kaleci Inaki Pena İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı İspanyol kaleci Inaki Pena İstanbul'a geldi.

Galatasaray'da kaleci arayışları son buldu. Sarı-kırmızılılar, Barcelona'da forma giyen İspanyol kaleci Inaki Pena ile kiralık olarak anlaşma sağladı. 22 yaşındaki kaleci gece geç saatlerde İstanbul'a geldi. İspanya'nın Barcelona şehrinden uçağa binen Pena, İstanbul'a indi. Pena daha sonra kendisini bekleyen araca binerek havaalanından ayrıldı.

Inaki Pena, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılılara resmi imzayı atacak.

(Oğuzhan Ort - Bora Akyol/ İHA)

Galatasaray'ın yeni kalecisi Inaki Pena, İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın yeni kalecisi Inaki Pena, İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın yeni kalecisi Inaki Pena, İstanbul'a geldi

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Galatasaray, Barcelona, İstanbul, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title