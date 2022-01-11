Galatasaray'ın yeni hocası kim olacak? Domenec Torrent kimdir? Domenec Torrent hangi takımları çalıştırdı?
Sarı-kırmızılı ekibin yeni teknik direktörü Domenec Torrent oluyor. Guardiola'nın yanında uzun yıllar yardımcı antrenörlük görevini yürüten İspanyol çalıştırıcı, bugün İstanbul'a geliyor. Peki, Domenec Torrent kimdir? Domenec Torrent hangi takımları çalıştırdı?
Galatasaray'da Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör olacağı konuşulan Domenec Torrent, bugün İstanbul'a geliyor. Uzun süre Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan İspanyol çalıştırıcı, bugün 18.30'da İstanbul'da olacak. Domenec Torrent kimdir?
Anlaşma sağlanan 59 yaşındaki hocanın saat 18.30'da İstanbul'da olması bekleniyor. Son olarak Flamengo'yu çalıştıran tecrübeli isim, Kasım 2020'de Brezilya'daki görevinden ayrılmıştı.
Domenec Torrent, Palamós CF, Girona FC, Barcelona B, Barcelona, Bayern Münih, Man. City takımlarında Guardiola'nın yardımcılığını üstlendi.
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Işıtan Gün, geçtiğimiz günlerde "Guardiola'nın yardımcısıyla Fatih hocanın ekibi için anlaştık" demişti. Fakat İspanyol çalıştırıcının Terim'in yerine gelmesi dikkatlerden kaçmadı.
Galatasaray yönetiminin #FatihTerim ile yollarını ayırma kararını nasıl buluyorsunuz?— Haberler (@Haberler) January 10, 2022
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