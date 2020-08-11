Galatasaray'ın yeni forma sponsoru SIXT oldu
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Galatasaray'ın yeni forma sponsoru SIXT oldu

Galatasaray Kulübü, futbol takımının forma göğüs reklamı için araç kiralama firması SIXT ile 2 yıllık anlaşma sponsorluk anlaşması yaptıTürk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen anlaşmanın imza törenine, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan...

Galatasaray'ın yeni forma sponsoru SIXT oldu
11.08.2020 16:59 | Son Güncelleme: 11.08.2020 17:04

Galatasaray Kulübü, futbol takımının forma göğüs reklamı için araç kiralama firması SIXT ile 2 yıllık anlaşma sponsorluk anlaşması yaptı

Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen anlaşmanın imza törenine, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve yönetim kurulu üyesi Dorukhan Acar, SIXT Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan, yönetim kurulu üyesi Müge Çetin ile genel müdürü Murat Timur katıldı.

Mustafa Cengiz, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bütün dünyanın zor bir dönemden geçtiğini ve kulüplerin de bundan etkilendiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kulüplerimiz maalesef pandemi döneminde seyircisiz oynadı, sponsorluk gelirleri ve taraftar desteği açısından zor duruma düştü. Bu zor durum Galatasaray'ımızın marka değerinin ne kadar büyük olduğunu gösterdi. Dünyanın en büyük taşıt kiralama şirketlerinden olan SIXT bize müthiş bir teklifle geldi. İki yılda 40 milyon lirayı aşkın bir tutar ile göğüs sponsorumuz oldu. Bunun kardeş kuruluşu olan Magdeburger de 18 milyon lirayla sırt sponsoru oldu. Yaklaşık 60 milyon liralık bir olanak sağlandı. Galatasaray ve Türk futbolu adına bu örnek davranıştan dolayı SIXT'e ayrıca teşekkür ediyorum. Bu zorlu koşullarda bize sponsor olarak geleceğe olan güveni gösterdi."

Özgür Cem Hancan da dünyanın zor bir süreçten geçtiğini vurgulayarak, "Uluslararası platformda kendini çok seçkin bir şekilde kanıtlamış, dünyanın ve Türkiye'nin en nadide kulüplerinden biri olan Galatasaray ile yine dünyanın en büyük otomobil kiralama şirketlerinden olan SIXT arasında çok güzel bir anlaşmaya imza atmış bulunuyoruz. Galatasaray bugün sadece Avrupa'da 7 milyondan fazla taraftarı olan, dünyada milyonlarca taraftarı olan çok değerli bir kulüp. Biz bu kulübün sponsoru olmaktan çok gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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