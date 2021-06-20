Burak Elmas: Hocamızla görüştük, yarın sabah evimiz Florya'da idmanlara başlayacak

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir. Mazbata, mukavele ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve #BirlikteÇokŞeyBaşaracağız."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı