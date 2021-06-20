Burak Elmas: Hocamızla görüştük, yarın sabah evimiz Florya'da idmanlara başlayacak
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Burak Elmas: Hocamızla görüştük, yarın sabah evimiz Florya'da idmanlara başlayacak

Burak Elmas: Hocamızla görüştük, yarın sabah evimiz Florya'da idmanlara başlayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir. Mazbata, mukavele ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve #BirlikteÇokŞeyBaşaracağız."

(İHA)

Burak Elmas: Hocamızla görüştük, yarın sabah evimiz Florya'da idmanlara başlayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Burak Elmas: Hocamızla görüştük, yarın sabah evimiz Florya'da idmanlara başlayacak - Haberler Spor
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