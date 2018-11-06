Galatasaray'ın Uruguaylı Kalecisi Fernando Muslera'dan Büyük Hata!
Galatasaray'ın Schalke karşısında 4. dakikada yediği golde Uruguaylı kaleci Fernando Muslera büyük bir hata yaptı.
Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında Schalke'ye konuk olan Galatasaray'da Fernando Muslera, yaptığı hatayla saç baş yoldurttu.
Müsabakanın 4. dakikasında Uth'un savunma arkasına doğru gönderdiği topa Burgstaller hareketlendi. Kalesini terk eden Muslera, ceza sahası çizgisi üzerinde topu kontrol edemeyince top Burgstaller'in önünde kaldı. Avusturyalı golcü, dar açıdan boş kaleye yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.
(Vatan)
YORUMLAR (38)
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BU AVRUPADA İNANIN ŞANSIZSIZ TÜRK TAKIMLARI OLARAK . GS NİN PORTO DEPLASMANINDA 5-6 NET POZİSYONU ATAMADI . DÜNDE MUSLERANIN YEDİĞİ GOL SONRA RODRİGUESİN KAÇIRDIĞI POZİYON DERKEN ÇIKMA ŞANSI BİTTİ ARTIK . BUNU SADECE GS İÇİN DEMİYORUM . GEÇEN SENEDE BAYERN BJK MAÇINDA MÜNİHTE VAGNER LOVE ATAMAMIŞTI KARŞI KARŞIYA . ATSA O MAÇ 5-0 YERİNE BELKİDE 1-0 BJK KAZANCAKTI . YANİ ELİN ADMALARI POZİYONU BULDUMU DİREKT GOLÜ YAPIYOR . BİZİMKİLER 7 METRELİK KALEYİ TUTTURAMUYOR .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bu kalaycı bizim ligte hakemlerle iyi gidiyor edirneden çıktımı kumbara oluyorCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Sorun değil ligde Yusuf Namoğlu abisi zaten nizami bile gol yese saydırmıyor. Ligde telafi edilir.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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YOK YOKKK FIRAT AYDINUSUN YÜZÜNDEN OLDU MUSLERANIN VE FATİH HOCANIN HİÇ SUÇU YOK..Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Adam hem fener maçını verdi hemde bu maçı artık para ediyorken gönderilmeli.Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır