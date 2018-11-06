Galatasaray'ın Uruguaylı Kalecisi Fernando Muslera'dan Büyük Hata!

Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında Schalke'ye konuk olan Galatasaray'da Fernando Muslera, yaptığı hatayla saç baş yoldurttu.

Müsabakanın 4. dakikasında Uth'un savunma arkasına doğru gönderdiği topa Burgstaller hareketlendi. Kalesini terk eden Muslera, ceza sahası çizgisi üzerinde topu kontrol edemeyince top Burgstaller'in önünde kaldı. Avusturyalı golcü, dar açıdan boş kaleye yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.

(Vatan)