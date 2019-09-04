Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray, oyuncu kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray, oyuncu kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
UEFA'da yer alan 20 kişilik listede Martin Linnes, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı, Emre Taşdemir, Emre Akbaba ve Ahmet Çalık UEFA listesinde bulunmazken, şu isimler yer aldı:
"Fernando Muslera, Okan Koçuk, Şener Özbayraklı, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Marcao, Yuto Nagatomo, Jean Michael Seri, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Mario Lemina, Adem Büyük, Radamel Falcao, Florin Andone, Emre Mor"