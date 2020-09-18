Galatasaray'ın UEFA play-off eleme turu muhtemel rakibi belli oldu mu? Galatasaray kimle eşleşecek? Williem II mi Rangers mı? UEFA'da çekilen kura ile temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli oldu. Buna göre Galatasaray eğer 3. eleme turunu geçerse Williem II-Rangers müsabakasının galibiyle karşılaşacak. Peki bu takımlar hangi ülkeye ait? Galatasaray'ın kazanma şansı nedir?

Galatasaray'ın bir üst tura çıkmasının ardından 3. ön eleme turunda kiminle eşleşeceği belli oldu. Eğer 3. ön eleme turunda Hajduk Split takımını yenerse play off turu muhtemel rakipleri de kurayla çekildi. Şimdi bu rakipleri yakından inceleyelim...

GALATASARAY 3. ÖN ELEME TURUNDA KİMLE EŞLEŞTİ?

Galatasaray 3. ön eleme turunda Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split'in rakibi oldu.

GALATASARAY'IN 3. ÖN ELEME MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Galatasaray-Hajduk Split maçı 24 Eylül Perşembe günü akşam oynanacaktır.

GALATASARAY'IN KAZANMASI DURUMUNDA PLAY-OFF MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

Eğer temsilcimiz Galatasaray 3. ön eleme turunu da geçerse play off maçında Williem II - Rangers takımlarının kazananı ile oynayacak. Yani muhtemel 2 rakibi vardır. Bu rakipler Williem II veya Rangers takımlarıdır.

Muhtemel rakipler : Williem II veya Rangers

WİLLİEM II TAKIMI HAKKINDA KISACA BİLGİ/ HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Willem II Hollanda Tilburg'da kurulan futbol kulübü.

12 Ağustos 1896'da Tilburgia adıyla kurulan kulüp 1898'de ismini Willem II olarak değiştirdi. Kulüp Hollanda'nın önemli kulüplerinden biridir. Jaap Stam ve Martijn Reuser gibi dünya çapında oyuncular yetiştirmiştir. Maçlarını 1995 yılında açılan Willem II Stadion'da oynamaktadır.

RANGERS TAKIMI HAKKINDA KISACA BİLGİ/ HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Rangers Futbol Kulübü, İskoçya Profesyonel Futbol Ligi'nin en üst seviyesi İskoçya Premiership'de oynayan Glasgow'da kurulmuş bir futbol kulübüdür. Maçlarını oynadığı Ibrox Stadyumu, şehrin güneybatısında yer almaktadır.

Rangers, 54 kez İskoçya lig şampiyonluğu, 33 kez İskoç Kupası ve 27 kez de İskoç Ligi Kupası'nı kazanarak kırılması zor rekorlara imza atmış ve üç kupanın üçünü de aynı sezonda yedi kez kazanarak, dünyanın diğer kulüplerinden daha fazla bu başarıya imza atmıştır. Rangers, UEFA turnuvalarına ulaşan ilk Britanya kulübü olmuş ve 1972'de UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı müzesine götüren kulüp 1961 ve 1967'de de aynı kupada iki kez final oynamıştır. 2007-2008 sezonunda da UEFA Kupası'nda final oynama başarısı göstermiş ve 200 bin kişi final günü takımla İngiltere'nin Manchester şehrine seyahat etmiştir. Rangers'ın Celtic'le uzun süredir devam eden ezeli bir rekabeti vardır ve iki Glasgow kulübünün bu mücadelesi Old Firm olarak bilinir ve dünyanın en popüler derbilerinden biri olarak gösterilir.

Mart 1872'de kurulan Rangers FC, İskoç Futbol Ligi'nin 11 kurucu üyesinden biriydi ve 2011-12 sezonunun sonunda The Rangers Football Club PLC'nin tasfiye edilişine kadar hep İskoç Premier Ligi'nde mücadele etti. Ardından ismi Glasgow Rangers'tan Rangers FC'ye dönüşen kulüp, yeni bir kurumsal kimliğe sahip olarak, bir sonraki sezonun başlangıcında amatör İskoçya futbol liginden başlayarak her sezon bir üst lige çıkarak dört sene sonunda tekrar Premier Lig'e dönmüştür.