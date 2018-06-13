Galatasaray'ın UEFA'dan Aldığı Ceza Belli Oldu

Galatasaray'ın Finansal Fair-Play çerçevesinde UEFA'dan aldığı ceza belli oldu.

UEFA ile 4 yıllık bir anlaşma gerçekleştirilen sarı-kırmızılı kulüp ilk etapta 6 milyon Euro para cezası ödeyecek. Bununla birlikte şartlara uyulmaması halinde Galatasaray'a 9 milyon Euro daha para cezası verilebilecek.

Sarı-kırmızılı ekibin aldığı cezalar şöyle:

*Sarı-Kırmızılı ekip gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için listeye 25 yerine 21 oyuncu yazacak. Bunun yanında her geçen sezon mali şartlar yerine getirilirse bu sayı +1 olarak yükselecek.

İLK SENE EN FAZLA 20 MİLYON EURO ZARAR EDEBİLECEK

*Galatasaray anlaşma gereği 1'inci yıl en fazla 20 milyon euro zarar, 2'nci yıl 10 milyon euro zarar edebilecekken, 3'üncü yılda ise zarar etmemesi gerekiyor.

BEŞİKTAŞ YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRDİ

UEFA'dan yapılan açıklamada diğer Türk takımlarından Beşiktaş yükümlülüklerini yerine getirirken, Fenerbahçe ve Trabzonspor da yükümlülüklerini kısmen yerine getirdi.