Galatasaray'ın UEFA'daki rakibi kim, belli oldu mu, neden açıklanmadı? GS UEFA Avrupa Ligi rakibi hangi takım, ne zaman açıklanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off eşleşmeleri belli oldu. Son 16'daki Galatasaray'ı dişli rakipler bekliyor. Play-Off'taki Barcelona-Napoli eşleşmesi dikkat çekti. Peki, Galatasaray'ın UEFA'daki rakibi kim, belli oldu mu? GS UEFA Avrupa Ligi rakibi hangi takım, ne zaman açıklanacak? Galatasaray'ın rakibi ne zaman belli olacak?

GALATASARAY'IN RAKİBİ BELLİ OLDU MU, NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Grubunu lider bitiren Galatasaray'ın Son 16 turu rakibi ise 25 Şubat'ta düzenlenecek kura çekimi sonrası belli olacak.

GALATASARAY'IN RAKİBİ NEDEN BELLİ OLMADI?

Galatasaray grubu 1. tamamladığı için doğrudan son 16'ya kalmıştı. Bundan dolayı henüz son 16 için kura çekimi yapılmadı. Kura çekimi son 32 turu için yapılmıştı. Bu bakımdan Galatasaray'ın rakibi henüz belli olmadı.

UEFA AVRUPA LİGİ EŞLEŞMELER NASIL?

Şampiyonlar Ligi'ndeki kuralarınardından Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de belli oldu. Galatasaray'ın Son 16'da beklediği ligde, Play-Off'taki kuralar nefes kesti.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde düzenlenen kura töreninin ardından eşleşmeler şu şekilde oluştu;

İşte Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler:

Atalanta - Olympiakos

Sevilla - Dinamo Zagreb

RB Leipzig -Real Sociedad

Barcelona - Napoli

Zenit - Real Betis

Dortmund - Rangers

Sheriff - Braga

Porto - Lazio

İLK MAÇLAR 17 ŞUBAT'TA

İlk maçlar 17 Şubat 2022'de, rövanşlar 24 Şubat 2022'de oynanacak.

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