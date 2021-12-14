Galatasaray'ın UEFA'daki rakibi kim, belli oldu mu, neden açıklanmadı? GS UEFA Avrupa Ligi rakibi hangi takım, ne zaman açıklanacak?
Şampiyon Ligi ve UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri belli olmuştu. Galatasaray'ın ise rakibi henüz belli olmadı. Bunun ardından futbol severler, Galatasaray'ın UEFA'daki rakibi kim, belli oldu mu? GS UEFA Avrupa Ligi rakibi hangi takım, ne zaman açıklanacak? araştırması yapıyor. Peki, GS'nin rakibi kim olacak? GS'nin rakibi neden belli olmadı, neden açıklanmadı? İşte ayrıntılar...
UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off eşleşmeleri belli oldu. Son 16'daki Galatasaray'ı dişli rakipler bekliyor. Play-Off'taki Barcelona-Napoli eşleşmesi dikkat çekti. Peki, Galatasaray'ın UEFA'daki rakibi kim, belli oldu mu? GS UEFA Avrupa Ligi rakibi hangi takım, ne zaman açıklanacak? Galatasaray'ın rakibi ne zaman belli olacak?
Grubunu lider bitiren Galatasaray'ın Son 16 turu rakibi ise 25 Şubat'ta düzenlenecek kura çekimi sonrası belli olacak.
Galatasaray grubu 1. tamamladığı için doğrudan son 16'ya kalmıştı. Bundan dolayı henüz son 16 için kura çekimi yapılmadı. Kura çekimi son 32 turu için yapılmıştı. Bu bakımdan Galatasaray'ın rakibi henüz belli olmadı.
Şampiyonlar Ligi'ndeki kuralarınardından Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de belli oldu. Galatasaray'ın Son 16'da beklediği ligde, Play-Off'taki kuralar nefes kesti.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde düzenlenen kura töreninin ardından eşleşmeler şu şekilde oluştu;
İşte Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler:
- Atalanta - Olympiakos
- Sevilla - Dinamo Zagreb
- RB Leipzig -Real Sociedad
- Barcelona - Napoli
- Zenit - Real Betis
- Dortmund - Rangers
- Sheriff - Braga
- Porto - Lazio
İlk maçlar 17 Şubat 2022'de, rövanşlar 24 Şubat 2022'de oynanacak.
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