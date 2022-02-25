Galatasaray'ın UEFA'da rakibi kim, belli oldu mu, muhtemel rakipleri kimler 2022? UEFA Avrupa Ligi'nde GS'nin son 16 rakibi kim, kimle eşleşti?

Bugün UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu rövanş maçları oynandı. Maçların ardından son 16'ya kalacak olan 8 takım belli oldu. Buna göre GS'nin muhtemel rakipleri de belli olmuş oldu. Peki, Galatasaray'ın rakipleri kimler? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri hangi takımlar olacak? Detaylar yazımızda...

GALATASARAY'IN UEFA'DA MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Temsilcimiz Galatasaray'ın muhtemel rakipleri bugün belli oldu. Buna göre Galatasaray son 16 turunda RB Leipzig, Atalanta, Porto, Sevilla, Barcelona, Rangers, Real Betis, Braga ya da Sheriff ile eşleşecek. GS'nin rakibi henüz belli olmadı. Kura çekimi bugün yapılacak.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki muhtemel rakipleri:

- RB Leipzig

- Atalanta

- Porto

- Sevilla

- Barcelona

- Rangers

- Real Betis

- Braga ya da Sheriff

GALATASARAY'IN RAKİBİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Son 16 turu kura çekimi 25 Şubat 2022'de yapılacaktır. İlk maçlar 10 Mart 2022, ikinci maçlar 17 Mart 2022 tarihlerinde oynanacaktır.

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