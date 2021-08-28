Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi programı belli oldu
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi programı belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi programı belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçların programı belli oldu.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçların programı belli oldu. Sarı-kırmızılılar grubun ilk karşılaşmasında 16 Eylül'de İtalyan ekibi Lazio'yu konuk edecek.

Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda oynayacağı Lazio, Lokomotiv Moskova ve Marsilya maçlarının fikstürü açıklandı. Sarı-kırmızılılar gruplara 16 Eylül'de sahasında İtalyan ekibi Lazio ile oynayacağı mücadele ile başlayacak. Aslan daha sonra sırasıyla Marsilya ve Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak. Grubun 4. ve 5. mücadelesinde Lokomotiv Moskova ve Marsilya ile evinde karşılaşacak olan Galatasaray deplasmandaki Marsilya maçı ile grupları tamamlayacak.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü şöyle:

16 Eylül

19.45 Galatasaray - Lazio

30 Eylül

22.00 Marsilya - Galatasaray

21 Ekim

22.00 Lokomotiv Moskova - Galatasaray

4 Kasım

19.45 Galatasaray - Lokomotiv Moskova

25 Kasım

19.45 Galatasaray - Marsilya

9 Aralık

22.00 Lazio - Galatasaray - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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