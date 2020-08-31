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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Neftçi Bakü

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Galatasaray'ın rakibi olan Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü, geçtiğimiz sezon ligi ikinci sırada tamamladı.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Neftçi Bakü
31.08.2020 14:44 | Son Güncelleme: 31.08.2020 14:50

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Galatasaray'ın rakibi olan Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü, geçtiğimiz sezon ligi ikinci sırada tamamladı. Neftçi, bu sezon Avrupa Ligi 1. Ön Eleme Turu'nda Shkupi'yi eledi. Siyah-beyazlıların kadrosunun toplam değeri 7 milyon 600 bin Euro. Takımın en değerli futbolcusu ise 900 bin Euro değeri olan kaptan Emin Makhmudov.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'ın rakibi belli oldu. Yapılan kura çekimi sonucunda sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Azerbaycan ekibi Neftçi Bekü oldu. Mücadele 17 Eylül'de Azerbaycan'da tek maç üzerinden oynanacak. Karşılaşmada 90 dakika beraberlikle sona ererse uzatmalara geçilecek. Yine eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları yapılacak.

Geçtiğimiz sezon ligi ikinci sırada tamamladı

Neftçi Bakü'yü Azeri teknik adam Fizuli Mammadov çalıştırıyor. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün takımı olan Neftçi, geçtiğimiz sezon korona virüs nedeniyle iptal edilen Azerbaycan Ligi'ni Karabağ'ın arkasında 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 37 puanla ikinci sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazandı.

Siyah-beyazlılar, bu sezon UEFA Avrupa Ligi 1. Ön Eleme Turu'nda Kuzey Makedonya takımı Shkupi ile eşleşti. Azerbaycan temsilcisi evinde tek maç üzerinden oynanan turu 2-1'lik skorla geçti. Bu sezon Azerbaycan Ligi'nde de bir müsabakaya çıkan Neftçi, Sebail FK'yı 2-1'lik skorla mağlup etti.

Toplam değeri 7 milyon 600 bin Euro

Neftçi Bakü'nün bu seneki kadrosunun toplam değeri 7 milyon 600 bin Euro. Takımın en değerli futbolcusu ise kaptan Emin Makhmudov. Makhmudov'un değeri 900 bin Euro olarak dikkat çekiyor. Neftçi yaz transfer döneminde kadrosuna Sabir Bougrine, Thallyson, Yusuf Lawal, Rener ve Dzhabir Amirli'yi dahil etti. Sol bek Anton Kryvotsiuk'un değeri 800 bin Euro ve kaleci Salahat Agayev'in de 700 bin Euro piyasa değeri bulunuyor.

Azerbaycan temsilcisi ayrıca maçlarını 15 bin kapasiteli Bakcell Arena'da oynuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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