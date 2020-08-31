Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Neftçi
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaki rakibi Azerbaycan ekibi Neftçi oldu.
31.08.2020 14:21 | Son Güncelleme: 31.08.2020 15:39
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaki rakibi Azerbaycan ekibi Neftçi oldu.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ve UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nun kura çekimi gerçekleştirildi.
Galatasaray, kura çekiminde Azerbeycan ekibi Neftçi ile eşleşti.
Tek maç üzerinden yapılacak tur 17 Eylül'de Azerbaycan'da oynanacak.
Kaynak: AA