Galatasaray'ın Twitter Hesabı 8 Milyon Takipçi'ye Ulaştı! – Portal Genç



" data-medium-file="https://i2.wp.com/www.portalgenc.com/wp-content/uploads/2017/12/752x395-ve-galatasaraydan-kap-bildirimi-geldi-1504267882111.jpg'fit=300%2C158" data-large-file="https://i2.wp.com/www.portalgenc.com/wp-content/uploads/2017/12/752x395-ve-galatasaraydan-kap-bildirimi-geldi-1504267882111.jpg'fit=662%2C348"/>Twitter ve Instagram hesaplarında Türkiye rekoru kıran Galatasaray, her iki sitede de en fazla takipçiye haiz Türk ekipı olmayı başardı. Geçtiğimiz Mayıs ayında 7 milyon takipçiyle Twitter rekoru kıran Galatasaray, 8 milyon takipçiye ulaşarak rekorunu yeniledi. Twitter'da böylesi bir başarıyı eline geçiren Galatasaray'ın Instagram hesabıda da 4 milyon takipçiye ulaştı. 3 yılda 4,5 milyon takipçiye […] More