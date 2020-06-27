Galatasaray'ın transfer etmek istediği Tiemoue Bakayoko kimdir? Tiemoue Bakayoko kaç yaşında? Tiemoue Bakayoko kariyeri, performansı, mevkisi nedir? Galatasaray, Premier Lig devi Chelsea'nin yıldızı Tiemoue Bakayoko'yu gündemine aldı. Spor gündemini haeketlendren gelişme sonrası Galatasaray'ın transfer etmek istediği Tiemoue Bakayoko kimdir? Tiemoue Bakayoko kaç yaşında? Tiemoue Bakayoko kariyeri, performansı, mevkisi ve başarıları merak edildi.

Sarı-kırmızılılar, Premier Lig devi Chelsea'nin yıldızı Tiemoue Bakayoko'yu gündemine aldı. Bonservisi Chelsea'de olan Fransız futbolcu geçtiğimiz yılı Monaco'da kiralık olarak geçirdi. Peki, Tiemoue Bakayoko kaç yaşında? Tiemoue Bakayoko kariyeri, performansı, mevkisi ve başarıları nedir? Galatasaray'ın transfer etmek istediği Tiemoue Bakayoko kimdir?

TİEMOUE BAKAYOKO KİMDİR?

Doğum tarihi/Yaş: 17 Ağu 1994 (25)

Doğum yeri:Paris

Uyruk: Fransa

Boy: 1,89 m

Bonservisi Chelsea'de olan Fransız futbolcu geçtiğimiz yılı Monaco'da kiralık olarak geçirdi. Sarı-kırmızılılar, 1.89 boyunda 25 yaşındaki futbolcu için İngiliz kulübüyle masaya oturmaya hazırlanıyor.

TİEMOUE BAKAYOKO ÖZELLİKLERİ!

Tiemoue Bakayoko savunmada olduğu kadar hücumda da etkili bir isim. Uzun bacaklarıyla tam bir top hırsızı olan Fransız futbolcu, meşin yuvarlağı kaptığı zaman tam da Fatih Terim'in istediği gibi hareket ediyor. Hücuma dikine çıkmasıyla kolay şekilde adam eksiltiyor. (Sabah)