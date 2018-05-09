Galatasaray'ın Toplam Borcu 2 Milyar 551 Milyon

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 19 Mayıs Cumartesi, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 26 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek ve yeniden aday olduğu olağan genel kurul öncesi üyelere hem 3 aylık dönemdeki çalışmaları hem de gelecek dönemdeki projelerini anlattı.

"TOPLAM 4 ADAYIZ BU DA BENİ MUTLU EDİYOR"

Gayrettepe Dedeman Otel'de yapılan mayıs ayı divan kurulu toplantısında üyelere hitap eden Mustafa Cengiz, "Galatasaray ne zaman birlik ve beraberlik içindeyse, ne zaman liseli veya lisesiz, yahut alaylı veya alaysız çatışması içinde değilse, başarı elde etmişti. Hem sportif hem de mali anlamda başarılı olmuştur. Ben bu birlik ve beraberlik ruhunun devam etmesini dilerim. Bana teveccüh ettiğiniz başkanlık görevim süresinde, oy verenlerin olduğu gibi vermeyenlerin de sesinin yansıması olduğuma inanıyorum." dedi.

Yönetim olarak 3 aylık bir geçiş döneminde çalıştıklarını aktaran Cengiz, "Göreve zor şartlarda başladık. Geçmiş yönetim devam etseydi de sorunlar sürecekti. Ama ben şundan çok mutlu oluyorum ki aday sayısı arttı. Demek biz bir takım şeyleri iyi yaptığımızın, olumlu noktalara getirdiğimizin işaretlerini verdik. Toplam 4 adayız ve bu beni mutlu ediyor." diye konuştu.

"DİĞER KULÜPLERE 50 MİLYON LİRA BONSERVİS VE KİRA ÖDEMESİ YAPILDI"

Üç aylık görev dönemlerindeki mali çalışmalarına değinen Mustafa Cengiz, şunları söyledi:

"Bu 3 ay içinde 338 milyon liralık bir hasılat elde ettik. Sermaye artışından 146 milyon lira, bonservis gelirinden 72 milyon lira, yayın haklarından 29 milyon lira gelir elde ettik. En önemlisi ise göreve geldiğimizde boş olan 70 locanın 40'ını sattık. Kombinelerde Avrupa çapında bir ortalama yakaladık ve 30 milyon lira kasamıza girdi. Giderlerimiz ise 3 ayda 326 milyon lira oldu. Bu süreçte 11 milyon lira faaliyet karımız var. Üç ayda bunu gerçekleştirdik. İnşallah gelecek 3 yılda bize teveccüh gösterirseniz, daha iyisini yapacağımızın işaretidir. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Önceki dönemlerde bize kalan 38 milyon lira vergi ve SGK ödemesi yaptık. Futbolculara gecikmiş ve biriken 98 milyon lira ödeme yaptık. Diğer kulüplere 50 milyon lira bonservis ve kira ödemesi yapıldı."

"GALATASARAY'IN SORUNLARI BİRİKEN SORUNLARDIR"

Başkan Mustafa Cengiz, "Galatasaray'ın sorunları, biriken sorunlardır." ifadesini kullanırken, mali faaliyetleriyle ilgili bilgiler aktarmayı sürdürdü.

Bir çok ödeme yaptıklarını vurgulayan Cengiz, "Kredi borçları 263 milyon dolardı. Bugün itibarıyla kurun artmasına rağmen 234 milyon dolara düştü. Her türlü geliri borç ödemesine harcadık. Kulübün için 11 ayrı faktoring firmasından alınmış 57 milyon lira bakiyeli yüksek faizli krediler için 47 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Borcumuzu 9 milyon liraya indirdik. Ayrıca biz de kredi kullandık. Kullanılan 26,4 milyon lira krediye kefaret imzalarını da Abdurrahim Albayrak Bey ile ben attım." değerlendirmesini yaptı.

"BEN HAYAL SATMIYORUM"

Mustafa Cengiz, "Galatasaray Kulübünün geleceğini kurtaracak çok önemli projelerimiz var." açıklamasında bulundu.

"İlk projemiz, Silikon Vadisi benzeri bir teknokent oluşturmak. Galatasaray Üniversitesi veya ilgili başka üniversitelerle bunu hayata geçireceğiz. İlgili bakanlıkla da temasa geçtik. Bize her türlü desteği verecekler. Ben burada hayal satmıyorum. Hükümet tarafından teknolojiyi destekleyici çok doğru hamleler yapılıyor. Eski başkanımız döneminde izni alınmış bir salon projesi var. Burayı mutlaka yapacağız fakat buranın içine teknokent projesini monte edeceğiz. Bu teknokentte kiralayacak alanımız olacak. On beş bin metrekarede en kötü bedelle yıllık 240 bin dolar gelir elde ederiz. Yine otel inşaatımız var. Çok düşük teklifler geliyor. Buraya 600 bin dolar ile 1 milyon dolar arası teklifler var. Ofise dönelim dedik, zaten ekonomik durum ortada. Biz burayı teknokent projesinin bir parçası olarak yapacağız. Buranın getirisi tabii ki daha yüksek olacaktır ve 14 bin metrekare alandan yılda 4 milyon dolar civarı bir gelir elde edebiliriz."

KEMERBURGAZA YAPILACAK TESİS KONUSU

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile projesi geliştirilen Florya Metin Oktay Tesisleri arazisinden gelecek gelirin, beklendiği gibi 200 milyon dolar değil 55 milyon dolar seviyesine olacağını ileri sürerken, Kemerburgaz'da kendileri için tahsis edilen arazi ile ilgili de sorunların bulunduğunu dile getirdi.

Kendilerine tahsis edilen Kemerburgaz arazisi için devlet yetkililerine teşekkür ettiklerini belirten başkan Cengiz, "Teşekkür ediyoruz ama kot farkı var, engebeli arazi, işgalde bölümleri var, bir de üzerinde maden ruhsatı var. Bu konuyu da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Ankara'daki yetkililerin yardımıyla halledeceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki'ye gidiş sebebim, hızla imar iznini almaktı. Sağ olsunlar gerekli talimatlar verildi ve işlemler başlatıldı. Ayrıca TOKİ'nin bu araziye tesis için ayırdığı miktar 20 milyon lira ancak arazi yapısı itibarıyla bu rakam 3-4 katına çıkabilir." şeklinde görüş belirtti.

Genel kurul üyelerine borçları yeniden yapılandırma konusunda söz verdiklerini hatırlatan Cengiz, "Bununla ilgili ben ve değerli arkadaşlarım, geldiğimiz ilk günden bu yana çalışıyoruz. Sağ olsunlar çok büyük iki bankamızın sendikasyon kredisiyle, 4 bankaya olan borcu 2 bankaya indirip, faizleri düşürerek yeniden yapılandıracağız. İnşallah sıkı mali politikalarla, futbol takımımızın UEFA kriterlerine uyumunu da sağlayarak, maksimum 24 ay içinde kulübü kesinlikle kara geçireceğiz. Bundan da eminiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Sancaktepe'de 2 bin dönümlük bir arazi talepleri olduğunu ve bu isteklerinin bin 200 dönümlük kısmının da gerçekleştiğini söyleyen Cengiz, "Burada bir kampüs oluşturacağız ve olimpik 8 branşımızı oraya taşıyacağız. Bununla ilgili Maliye Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına gittik. Hepsinin sözünü en üst düzeyde kurumsal anlamda aldık." şeklinde konuştu.

Mustafa Cengiz, Galatasaray Adası konusuna da değinerek, "Adayı satmayız ve sattırmayız. Çalışmalarını yürütüyoruz ve bizim yönetimimiz döneminde eski ihtişamlı günlerine dönecektir." diyerek sözlerini tamamladı.

Cengiz, olağan genel kurul için belirlediği yönetim listesinde yer alan isimleri üyelere takdim etti.

BORÇ 2 MİLYAR 551 MİLYON LİRA

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Mart 2018 tarihi itibarıyla mali durumu üyelerle paylaşıldı.

Yönetim kurulu üyesi Emre Erdoğan tarafından okunan mali raporda, kulüp ve bağlı ortaklıklarının borcunun 2 milyar 551 milyon lira, alacaklarının ise 1 milyar 442 milyon lira olduğu belirtildi.

Kulübün borç alacak farkının ise 1 milyar 109 milyon olarak gerçekleştiği ifade edildi.

Divan kurulu toplantısı, güncel konularda görüşlerin paylaşıldığı konuşmaların ardından sona erdi.