Galatasaray'ın taraftar tokeni $GAL 2 saat içinde %200 arttı Sporseverler ve kripto para meraklıları, Chiliz Exchange olarak da bilinen Chiliz.net aracılığıyla dünyanın en başarılı spor kulüplerinin dijital varlıklarını alıp satabiliyor.

Sporseverler ve kripto para meraklıları, Chiliz Exchange olarak da bilinen Chiliz.net aracılığıyla dünyanın en başarılı spor kulüplerinin dijital varlıklarını alıp satabiliyor.

FC Barcelona ($BAR), Paris Saint-Germain ($PSG), AS Roma ($ASR), Atlético de Madrid ($ATM), CA Independiente ($CAI) ve e-spor devi OG ($ OG)'nin Taraftar Token'lerinin de çok yakında Chiliz.net'te yer alacağı duyuruldu.

$GAL Taraftar Tokeni'nin Chiliz.net'te listelenmesinden sonra hacmi 1 Milyon Dolara yükseldi. Galatasaray Kulübü Taraftar Tokeni'nin futboldaki başarısının ardından, kulübün basketbol ve espor takımları da Socios.com ile anlaştı!Chiliz ($CHZ: Binance), $GAL Taraftar Tokeni'nin Chiliz.net'te listelenmesinden sonra değerinin 2 saat içinde %200 arttığını açıkladı. Hafta sonu boyunca yükselişini sürdüren $GAL Taraftar Tokeni'nin güncel fiyatı 33,72 TL civarında ve hacmi 1 milyon doların üzerinde.Böylelikle $GAL Taraftar Tokeni, Chiliz.net'te yer alan Juventus ($JUV) Taraftar Tokeni'nin yanına katılmış oldu. ($JUV)'un Taraftar Token Arzı sırasında 15,32 TL olan fiyatının güncel değeri ise 59,8TL civarında.$GAL Taraftar Tokeni'nin Galatasaray futbol takımı taraftarları arasındaki popülerliği üzerine kulübün basketbol ve espor takımları da Socios.com'a katıldı. Artık kulübün tüm taraftar kitlesi anketlerde oy kullanabilecek ve uygulama aracılığıyla ödüller kazanabilecek.

Chiliz &.Socios.com CEO'su ve Kurucusu Alexandre Dreyfus bu konuda; "Taraftarlara stadda veya dışarıda fark etmeksizin, unutulmaz deneyimler yaşatmaya odaklandık. Süper Lig sezonu kapalı kapılar ardında devam ederken, en fazla sayıda $GAL Taraftar Tokeni'ne sahip taraftarların fotoğraflarını tribünlerde sergileyerek onlara mükemmel bir ödül vermek istedik. Bu uygulama, Galatasaray taraftarlarının $GAL Taraftar Tokeni'ni kullanarak kulüpleriyle daha yakın bir bağ kurabileceklerinin bir örneği. Daha fazlası da yolda! Türkiye ve dünya çapında kulüplerine daha yakın hissetmek isteyen Cimbomlular, Socios.com uygulamasını hemen şimdi indirebilir ve $GAL Tokeni'ni satın alabilirler. "$GAL Taraftar Tokeni'nin lansmanından sonra aldığımız tepkiler oldukça cesaret vericiydi. Spor kulüplerinin Chiliz borsasında gerçekleşen Taraftar Tokeni işlemleri, kripto para, spor, iş dünyası ve finans gibi çeşitli alanlara yeni bir soluk getirecek. Dünya çapında tanınan spor markalarının da Taraftar Token'leri çok yakında listelenmiş olacak ve taraftar görüşleri, transferler ve sporcuların saha performansları gibi faktörlerden etkilenen dijital varlık işlemleri ön plana çıkacak" şeklinde açıklama yaptı.

GALATASARAY'IN TARAFTAR TOKENİ DE "#SENSİZOLMAZ" DİYORSocios.com, Galatasaray'ın #SensizOlmazGalatasaray kampanyası kapsamında maçların seyircisiz oynandığı bu dönemde, en çok Taraftar Tokeni'ne sahip 170 Galatasaraylıyı karton taraftar olarak tribüne alacak. Seçilecek 170 taraftar; 21 Haziran'daki Gaziantep, 5 Temmuz'daki Trabzonspor ve 19 Temmuz'daki Göztepe maçında tribündeki yerini garantilemiş olacak.Ayrıca, 20 taraftar fotoğrafı daha Galatasaraylılara Socios.com'un sosyal medya hesapları üzerinden hediye edilecek.

Kaynak: DHA