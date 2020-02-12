Galatasaray'ın şubat ayı divan toplantısı başladı
Haberler » Güncel » Galatasaray'ın şubat ayı divan toplantısı başladı - Haber

Galatasaray'ın şubat ayı divan toplantısı başladı

Galatasaray'ın şubat ayı divan kurulu toplantısı başladı.

12.02.2020 14:05 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:05
Galatasaray'ın şubat ayı divan toplantısı başladı

'ın şubat ayı divan kurulu toplantısı başladı. Toplantıya Başkan katılmadı.

Galatasaray Kulübü Şubat Ayı Olağan Divan Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Toplantıya Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz katılmazken, yönetim kurulu adına İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcıları Yusuf Günay, Kaan Kançal ve yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik yer aldı. Toplantı Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun gündemi okutmasıyla başladı. Divan toplantısına eski başkanlardan Dursun Özbek de katıldı.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler