GALATASARAY'IN STADYUMUNDA VİNÇ DEVRİLDİ 3 YARALI - Haberler
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GALATASARAY'IN STADYUMUNDA VİNÇ DEVRİLDİ 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GALASARAY NEF Stadyumu'nda vincin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

GALASARAY NEF Stadyumu'nda vincin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Devrilen vincin kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Sarıyer'de bulunan Ali Sami Yen Spor Kompleksi Galatasaray NEF Stadyumu girişinde saat 12.00 sıralarında vinç devrildi. Vincin devrilmesi nedeniyle sepet bölümünde bulunan 3 kişi yaralandı. Çalışanların ihbarıyla olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı 3 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Devrilen vincin kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

GALATASARAY'IN STADYUMUNDA VİNÇ DEVRİLDİ 3 YARALI

GALATASARAY'IN STADYUMUNDA VİNÇ DEVRİLDİ 3 YARALI

GALATASARAY'IN STADYUMUNDA VİNÇ DEVRİLDİ 3 YARALI

GALATASARAY'IN STADYUMUNDA VİNÇ DEVRİLDİ 3 YARALI

GALATASARAY'IN STADYUMUNDA VİNÇ DEVRİLDİ 3 YARALI

GALATASARAY'IN STADYUMUNDA VİNÇ DEVRİLDİ 3 YARALI

GALATASARAY'IN STADYUMUNDA VİNÇ DEVRİLDİ 3 YARALI

GALATASARAY'IN STADYUMUNDA VİNÇ DEVRİLDİ 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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