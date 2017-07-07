Galatasaray'ın Slovakya Kampı

Galatasaray Futbol Takımı, Slovakya kampında yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.



Başkent Bratislava'nın Samorin kasabasında konaklanılan otelde, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen sabah antrenmanında futbolcuların, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı bir çalışma yaptığı bildirildi.



Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.



Galatasaray, Macaristan 1. Lig ekiplerinden Györ ile yarın hazırlık maçı yapacak.



Macaristan'ın Györ kentinde oynanacak karşılaşma, TSİ 20.30'da başlayacak.