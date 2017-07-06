Galatasaray'ın Slovakya Kampı

Galatasaray Futbol Takımı, Slovakya kampında yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti.



Başkent Bratislava'nın Samorin kasabasında konaklanılan otelde, Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular ısınma hareketleri ve koşunun ardından kondisyon ağırlıklı bir çalışma yaptı.



Kampa katılan bütün futbolcuların yer aldığı antrenman dar alanda yapılan pas çalışmasıyla sona erdi.



Yoğun geçen kampta Tudor, antrenmanı erken bitti. Sarı-kırmızılıların antrenmanı bir saat sürdü.



Galatasaray, kamp çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.