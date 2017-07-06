Galatasaray'ın Slovakya Kampı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın Slovakya kampını ziyaret etti.



Özbek, başkent Bratislava'nın Samorin kasabasında kamp yapılan otelde teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Dursun Özbek, kampta Türkiye'nin Bratislava Büyükelçisi Aslıgül Üğdül'ü de ağırladı.



Büyükelçi Üğdül'e imzalı Galatasaray forması hediye eden Özbek, GSTV'ye yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



"Sayın büyükelçimize bir teşekkür borçluyuz. Burada kamp yaptığımızı öğrendiğinde bana ulaştı. Bize her türlü desteği vermek için hazır olduklarını söyledi. İyi bir Galatasaraylı olması da bu teşekkürü ikiye katlıyor. Güzel bir yerdeyiz, ben de ilk kez buraya geliyorum. Çok güzel planlanmış bir spor tesisi. Futbolcular için huzurlu bir hazırlanma dönemi geçiyor. Bu dönemin ertesinde Avrupa mücadelesi için İsveç'e geçeceğiz. Umarım bu güzel mekanda iyi hazırlanıp, kuvvetlenip, güzel bir netice alırız."



Aslıgül Üğdül ise Galatasaray'ın Slovakya'da kamp yapmasından mutluluk duyduğunu dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:



"Slovakya bizimle dost bir ülke. Diğer alanlarda olduğu gibi şimdi de spor etkinlikleri ile ilişkileri daha da geliştirmiş olacağız. Galatasaray hem Avrupa hem dünyada en tanınmış kulübümüz. Bir taraftarı olarak burada Galatasaray'ı ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Galatasaray'a hem Türkiye Ligi'nde hem de UEFA Avrupa Ligi'nde başarılar diliyorum. Eşim ve çocuklarım da Galatasaraylı, onlar kazandıkça mutlu oluyoruz."



Sarı-kırmızılıların akşam antrenmanını bir süre izleyen Büyükelçi Üğdül, teknik heyet ve futbolcularla hatıra fotoğrafı da çektirdi.