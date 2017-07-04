Galatasaray'ın Slovakya Kampı
- Antrenmandan detaylar Çift kale maçtan detaylar Belhanda'nın kısa süreli sakatlık yaşaması Antrenman sonrası Gomis'in şut çalışması yapması BRATİSLAVA - Galatasaray, yurt dışında sürdürdüğü yeni sezon hazırlıkları kapsamında, Slovakya'nın başkenti Bratislava'nın Samorin kasabasındaki...
- Antrenmandan detaylar
Çift kale maçtan detaylar
Belhanda'nın kısa süreli sakatlık yaşaması
Antrenman sonrası Gomis'in şut çalışması yapması BRATİSLAVA - Galatasaray, yurt dışında sürdürdüğü yeni sezon hazırlıkları kapsamında, Slovakya'nın başkenti Bratislava'nın Samorin kasabasındaki tesislerde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde antrenman yaptı.