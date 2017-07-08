Galatasaray'ın Sıradaki Transferi...

Önceki hafta üst üste transfer bombalarını patlatarak Gomis, Belhanda ve Maicon'u renklerine bağlayan Galatasaray, bu haftayı sessiz geçirmişti. Sarı-Kırmızılı kulübün patronu Dursun Özbek, önümüzdeki hafta itibariyle Galatasaray uçaklarının yeniden inmeye başlayacağını söyledi.



Başkanın verdiği transfer müjdesi sonrası gözler İngiltere'ye çevrildi. Cim Bom'un bundan sonraki ilk transferinin, West Ham forması giyen Sofiane Feghouli olması bekleniyor.



Sıradaki ilk uçakla Cezayirli yıldızın geleceği ileri sürülürken, tarafların 4.5 milyon Euro bonservis bedeli üzerinde el sıkıştığı, oyuncuya da yıllık 3 milyon Euro civarında para verileceği bildirildi.



Sağ kanat ona emanet



Feghouli transferi resmileşirse, Galatasaray'da sağ kanat ona emanet olacak. Böylece Sarı-Kırmızılılar'ın yeni sezon kadrosu da yavaş yavaş şekillenecek. Önde Gomis, arkasında Belhanda, sağda Feghouli, solda Rodrigues şu an öne çıkan isimler. Orta sahada Selçuk'un yanına partner aranıyor.



Sağ bekte Corchia, sol bekte de Strinic isimleri ağır basıyor. Göbekte Maicon'un yeri garanti. Yanında ise Semih, Ahmet Çalık, Serdar Aziz ve Koray Günter'den biri forma giyecek. Kale ise yine Muslera'nın olacak.



(Fanatik)