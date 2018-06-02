Galatasaray'ın Sınırlarını UEFA Çizecek

EFA FFP Komitesi ile yaptığı toplantılar sonrası men cezası almayan Galatasaray'a uygulanacak yaptırımlar, 8 Haziran'da kesinlik kazanacak.

GELECEK OLAN 6 MİLYON EURO 3 YIL İÇİNDE TAHSİL EDECEK

Kulübün bu konudaki beklentisi ise para cezasının yanı sıra kadro ve bütçe sınırlaması… Buna göre UEFA'nın 3 yıl için tolere ettiği 30 milyon Euro zararı eski başkan Dursun Özbek döneminde 117 milyon Euro (toplam 147 milyon Euro) aştığı için 6 milyon Euro para cezası gelecek ve bu rakam 3 yıl içinde tahsil edilecek.

Ayrıca UEFA'ya bildirilecek Şampiyonlar Ligi takım listesine 22 oyuncu sınırı koyulacak.

Transferde de 'sattığın kadar al' yaptırımı bekleyen sarı-kırmızılı kulübün maaş bütçesine de 65 milyon Euro'nun aşağısında sınır koyulmasına kesin gözüyle bakılıyor.