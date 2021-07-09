Galatasaray'ın sezon öncesi hazırlık maçları D Smart'ta

Başkanlığa Burak Elmas'ın getirilmesinden sonra Fatih Terim'le yola devam eden Galatasaray, yeni transferleriyle sezonun perdesini aralıyor.

Başkanlığa Burak Elmas'ın getirilmesinden sonra Fatih Terim'le yola devam eden Galatasaray, yeni transferleriyle sezonun perdesini aralıyor.

Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa ile İstanbul'da 10 Temmuz Cuma saat 19: 00'da Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda, 13 Temmuz Salı saat 21: 15'de ise Olympiakos'la Pire'de Karaiskaki Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Her iki hazırlık maçı da D Smart 77. kanal Spor Smart'ta yayınlanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı