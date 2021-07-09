Galatasaray'ın sezon öncesi hazırlık maçları D Smart'ta
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray'ın sezon öncesi hazırlık maçları D Smart'ta

Galatasaray'ın sezon öncesi hazırlık maçları D Smart'ta
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Başkanlığa Burak Elmas'ın getirilmesinden sonra Fatih Terim'le yola devam eden Galatasaray, yeni transferleriyle sezonun perdesini aralıyor.

Başkanlığa Burak Elmas'ın getirilmesinden sonra Fatih Terim'le yola devam eden Galatasaray, yeni transferleriyle sezonun perdesini aralıyor.

Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa ile İstanbul'da 10 Temmuz Cuma saat 19: 00'da Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda, 13 Temmuz Salı saat 21: 15'de ise Olympiakos'la Pire'de Karaiskaki Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Her iki hazırlık maçı da D Smart 77. kanal Spor Smart'ta yayınlanacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Fatih Terim, Galatasaray'a imzasının 47. yıl dönümünde konuştu: İyi ki Galatasaraylıyım
Fatih Terim, Galatasaray'a imzasının 47. yıl dönümünde konuştu: İyi ki Galatasaraylıyım
Galatasaray'dan ezeli rakiplere şeffaflık göndermesi
Galatasaray'dan ezeli rakiplere şeffaflık göndermesi
Galatasaray'a transfer olmak isteyen Gedson, Benfica'ya rest çekti
Galatasaray'a transfer olmak isteyen Gedson, Benfica'ya rest çekti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Vahap Seçer Muharrem İnce Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Orhan Gencebay Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galatasaray'ın sezon öncesi hazırlık maçları D Smart'ta - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 11:13:05. #1.16#

title