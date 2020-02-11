"Galatasaray'ın seçimli genel kurulunun toplanması" istemine ilişkin dava reddedildi
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"Galatasaray'ın seçimli genel kurulunun toplanması" istemine ilişkin dava reddedildi

"Galatasaray'ın seçimli genel kurulunun toplanması" istemine ilişkin açılan davanın reddine karar verildi.

11.02.2020 12:12 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:12

"Galatasaray'ın seçimli genel kurulunun toplanması" istemine ilişkin açılan davanın reddine karar verildi.

7. Sulh Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, davacı Hasan Ahmet Özdoğan ve Barış Cenk Akkaya'nın avukatları ile davalı Galatasaray Kulübü Derneğinin avukatları katıldı.

Mahkeme, davacıların "bir ay içerisinde seçimli genel kurulun toplanması" talebinin reddine karar verdi.

Kaynak: AA
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