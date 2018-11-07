Galatasaray'ın Schalke Karşısında Tek İsabetli Şutunu Atan Sinan Gümüş: Gol Vuruşlarımızı Geliştirmeliyiz
Galatasaray'da Sinan Gümüş, Schalke maçı sonrası konuştu. Sinan, "Biz forvetler ve ofansif oyuncular olarak daha iyi çalışmalıyız ve gol vuruşlarımızı geliştirmeliyiz." dedi.
Galatasaray'ın Schalke'ye 2-0 mağlup olduğu mücadelenin ardından Sinan Gümüş açıklamalarda bulundu.Maçın başındaki golün kendilerini etkilediğini belirten Sinan, "Büyük umutlarla geldik buraya, kesinlikle puan almak istedik. Maalesef olmadı. Oyuna şanssız başladık ve başlarda hemen golü yedik. Birkaç pozisyona girdik ve değerlendiremedik" dedi.
"2 MAÇIMIZ DAHA VAR ONLARI KAZANMAK İSTİYORUZ"
Gruptan çıkma yolunda darbe aldıklarını vurgulayan forvet, "Şu anda çok zor bir duruma düştük. 2 maçımız daha var, onları kazanmak istiyoruz. Önümüze bakacağız, şimdi Kayseri maçı var, sonra milli takım arasına gireceğiz" diye konuştu.
"İYİ POZİSYONLARA GİRDİK, DEĞERLENDİREMEDİK"
Mücadele ettiklerini de söyleyen Sinan Gümüş, "İyi pozisyonlara da girdik, değerlendiremedik. Biz forvetler ve ofansif oyuncular olarak daha iyi çalışmalıyız ve gol vuruşlarımızı geliştirmeliyiz. 90 dakika mücadele etmeye çalışıyoruz ve bugün de mücadele ettiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
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utanmadan bi de ne diyor sinan efendi idmanda calışmıyomusun sen senin mevkin neresi profesyonel futbolcu bunlar he bırak bu işleriCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bu dediklerinin olması için antremanlardan sonra ekstra en azından 1 saat çalışman lazım, Hagi bize geldiğinde dünya markası idi bir şey kanıtlamaya ihtiyacı yoktu, yinede her antremandan sonra çalışırdı bizzat kaç defa şahit oldum, hee bunu sen yaparmısın? yapmayacağını dünya alem biliyor onun için geyik yapma.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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bızahmet.gıtsen.ıyı.olacak.senden.golc.olmazCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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senin gibi teknigi olmıyan berbat bir adam nasıl olurda gs da oynar bir türlü aklım almıyor fatih terim senin uzerinde bosuna duruyor cıkar alt yapıdan bi forvet yada koy muslerayı forvette senden daha katkı saglar ne boş adamsın yaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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herkez kazamak istiyor ama olmuyor malesefCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır