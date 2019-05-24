Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında olay çıkartan 2 kişiye gözaltı

Samsun'da Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında sarı-kırmızılı taraftarlara bıçak çekip hakaret ettiği iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi'nde 19 Mayıs gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamak için bir araya gelen taraftarlara bıçak çekerek dağılmaları yönünde tehditler savurdukları iddia edilen S.K. Samsun'un Bafra ilçesinde, O.B. ise İlkadım ilçesinde yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA