Galatasaray'ın Şampiyonluğu Samsun'da Coşkuyla Kutlandı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray'ın, Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek şampiyon olması Samsun'da coşkuyla kutlandı.

Galatasaray'ın Şampiyonluğu Samsun'da Coşkuyla Kutlandı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray'ın, Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek şampiyon olması Samsun'da coşkuyla kutlandı.

Sar-kırmızılı takımın Süper Lig'de 22. kez şampiyonluğa ulaşması üzerine Samsun'da bir grup taraftar sevgi gösterisinde bulundu. Sarı-kırmızılı taraftarlar "Şampiyon Galatasaray" diye sloganlar atıp takımlarının şampiyonluğunu coşku içinde kutladılar. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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