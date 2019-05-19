Galatasaray'ın Şampiyonluğu Samsun'da Coşkuyla Kutlandı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray'ın, Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek şampiyon olması Samsun'da coşkuyla kutlandı.

Sar-kırmızılı takımın Süper Lig'de 22. kez şampiyonluğa ulaşması üzerine Samsun'da bir grup taraftar sevgi gösterisinde bulundu. Sarı-kırmızılı taraftarlar "Şampiyon Galatasaray" diye sloganlar atıp takımlarının şampiyonluğunu coşku içinde kutladılar. - SAMSUN

Kaynak: İHA