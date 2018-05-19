Galatasaray'ın Şampiyonluğu Gaziantep'te Coşkuyla Kutlandı

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup eden Galatasaray 2017-2018 sezonunun şampiyonu oldu.

Galatasaray'ın 21. Şampiyonluğu Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Gaziantep'te de coşkuyla kutlandı. Gaziantep Üniversite önünde bir araya gelen binlerce Galatasaraylı taraftar şampiyonluk sevincini doyasıya yaşarken, Fatih Terim adına yoğun tezahüratlarda bulundu.

Yoğun araç konvoyu, bayraklar ve meşalelerle şampiyonluğu kutlayan coşkulu taraftarlar, gecenin geç saatlerine kadar eğlendi.

Çevrede bulunan binalardan ise havai fişekler atıldı. - GAZİANTEP