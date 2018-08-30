Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligindeki Rakipleri Belli Oluyor

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonları UEFA Şampiyonlar Liginde grup aşamaları için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt olarak katılacak olan sarı-kırmızılı temsilcimiz, kura çekimine 4. torbadan katılıyor. Son yıllarda Avrupa'da istediği başarıları elde edemeyen Galatasaray'ın UEFA sıralamasındaki puanının düşük olmasından dolayı 1., 2, ve 3. torbalarda birbirinden zorlu rakipler temsilcimizi bekliyor.

Organizasyon, 19:00'da Monaco'daki Grimaldi Forum'da başladı. İlk olarak ekrana geçtiğimiz yıl oynanan Şampiyonlar Liginden görüntüler geldi. Kura çekimi, 1. torbadan itibaren başladı.

A GRUBU:

Atletico Madrid

Borussia Dortmund

B GRUBU:

Barcelona

Tottenham

PSV Eindhoven

C GRUBU:

PSG

Napoli

D GRUBU:

Lokomotiv Moskova

Porto

Schalke 04

E GRUBU:

Bayern Münih

Benfica

F GRUBU:

Manchester City

Shakhtar Donetsk

Olympique Lyon

G GRUBU:

Real Madrid

Roma

CSKA Moskova

H GRUBU:

Juventus

Manchester United

Valencia

UEFA'NIN RESMİ SİTESİNDEN VE EUROSPORT 1'DEN YAYINLANIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamaları kura çekimi Eurosport 1 kanalından ve UEFA'nın resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor.

Sarı kırmızılı takım, 2016-17 sezonunda UEFA'dan aldığı ceza ve 2017-18 sezonunda Avrupa Ligi'ne ön elemede veda etmesi nedeniyle son iki sezonda puan toplamayı başaramadı. UEFA'da takımların puanları hesaplanırken son 5 sezona bakıldığı için Galatasaray'ın sadece 29.500 puanı bulunuyor.

İşte Şampiyonlar Ligi torbaları;

1. TORBA

Real Madrid (UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu)

Atletico Madrid (UEFA Avrupa Ligi şampiyonu)

Barcelona

Bayern Münih

Manchester City

Juventus

Paris Saint-Germain

Lokomotiv Moskova

2. TORBA

Borussia Dortmund

Porto

Manchester United

Shakhtar Donetsk

Napoli

Tottenham Hotspur

Roma

Benfica

3. TORBA

Liverpool

Schalke

Lyon

Monaco

CSKA Moskova

Ajax

Valencia

PSV Eindhoven

4. TORBA

Club Brugge

Galatasaray

Inter

Hoffenheim

AEK Atina

Young Boys

Kızılyıldız

Viktoria Plzen