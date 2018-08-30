Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligindeki Rakipleri Belli Oluyor
Şampiyonlar Liginde mücadele edecek olan temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri, saat 19.00'da başlayan kura çekimiyle belli oluyor.
Avrupa futbolunun en önemli organizasyonları UEFA Şampiyonlar Liginde grup aşamaları için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt olarak katılacak olan sarı-kırmızılı temsilcimiz, kura çekimine 4. torbadan katılıyor. Son yıllarda Avrupa'da istediği başarıları elde edemeyen Galatasaray'ın UEFA sıralamasındaki puanının düşük olmasından dolayı 1., 2, ve 3. torbalarda birbirinden zorlu rakipler temsilcimizi bekliyor.
Organizasyon, 19:00'da Monaco'daki Grimaldi Forum'da başladı. İlk olarak ekrana geçtiğimiz yıl oynanan Şampiyonlar Liginden görüntüler geldi. Kura çekimi, 1. torbadan itibaren başladı.
A GRUBU:
Borussia Dortmund
B GRUBU:
Tottenham
PSV Eindhoven
C GRUBU:
PSG
Napoli
D GRUBU:
Lokomotiv Moskova
Porto
Schalke 04
E GRUBU:
Bayern Münih
Benfica
F GRUBU:
Shakhtar Donetsk
Olympique Lyon
G GRUBU:
Roma
CSKA Moskova
H GRUBU:
Juventus
Manchester United
Valencia
UEFA'NIN RESMİ SİTESİNDEN VE EUROSPORT 1'DEN YAYINLANIYOR
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamaları kura çekimi Eurosport 1 kanalından ve UEFA'nın resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor.
Sarı kırmızılı takım, 2016-17 sezonunda UEFA'dan aldığı ceza ve 2017-18 sezonunda Avrupa Ligi'ne ön elemede veda etmesi nedeniyle son iki sezonda puan toplamayı başaramadı. UEFA'da takımların puanları hesaplanırken son 5 sezona bakıldığı için Galatasaray'ın sadece 29.500 puanı bulunuyor.
İşte Şampiyonlar Ligi torbaları;
1. TORBA
Real Madrid (UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu)
Atletico Madrid (UEFA Avrupa Ligi şampiyonu)
Barcelona
Bayern Münih
Manchester City
Juventus
Paris Saint-Germain
Lokomotiv Moskova
2. TORBA
Borussia Dortmund
Porto
Manchester United
Shakhtar Donetsk
Napoli
Tottenham Hotspur
Roma
Benfica
3. TORBA
Liverpool
Schalke
Lyon
Monaco
CSKA Moskova
Ajax
Valencia
PSV Eindhoven
4. TORBA
Club Brugge
Galatasaray
Inter
Hoffenheim
AEK Atina
Young Boys
Kızılyıldız
Viktoria Plzen
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İnterCevap Yaz Yayından Kaldır
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İnsallah 4 cu torbada galatasaraya galatasaray cikmaz kendimizi nasil yenicez????????Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Real ttot nspoli gsCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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lokomotif benfica lyonCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ksk lı uza kardeşim...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır