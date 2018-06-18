Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligindeki Forma Sponsoru Türk Hava Yolları Oldu

Galatasaray'ın yeni sezonda Şampiyonlar Liginde oynayacağı maçların forma sponsoru Türk Hava Yolları oluyor.

Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray, 2018-2019 sezonunda Avrupa'da oynayacağı maçlarda 'Turkish Airlines' logolu forma ile sahaya çıkılacak. Sarı-kırmızılılar bu anlaşma ile hem para kazanacak hem de yurt dışı özel uçuşlarını bedavaya getirecek. Türkiye'nin önde gelen markası arasındaki bu anlaşmada başarı kriteri de bulunacak.

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Buna göre anlaşma sadece 6 maçlık paketi kapsamayacak. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde veya Avrupa Ligi'nde yoluna devam ederse ekstra gelirler kasasına koyacak. Sarı-kırmızılıların aynı zamanda ulaşım sponsoru da olan THY, 1 sezonluk bu anlaşma karşılığında Galatasaray'a yaklaşık 3,5 milyon euro ödeme yapacak. Bu rakam, Avrupa maratonunun devam etmesi halinde daha da yukarı çıkabilecek.